Hint SAIL’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %22 azaldı

Salı, 13 Şubat 2024 14:15:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) konsolide net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %22 düşüşle 4,23 milyar INR (50,94 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam geliri yıllık %7 düşerek 234,92 milyar INR (2,83 milyar $) oldu.

Aynı dönemde SAIL’in toplam maliyetleri, Rusya’dan tedarik edilen daha düşük fiyatlı koklaşabilir taş kömürü sonucu hammadde maliyetlerinde yaşanan %4 düşüşün desteğiyle %7 azaldı.