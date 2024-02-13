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Hint SAIL’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %22 azaldı

Salı, 13 Şubat 2024 14:15:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) konsolide net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %22 düşüşle 4,23 milyar INR (50,94 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam geliri yıllık %7 düşerek 234,92 milyar INR (2,83 milyar $) oldu.

Aynı dönemde SAIL’in toplam maliyetleri, Rusya’dan tedarik edilen daha düşük fiyatlı koklaşabilir taş kömürü sonucu hammadde maliyetlerinde yaşanan %4 düşüşün desteğiyle %7 azaldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Sail 

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