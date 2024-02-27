Hindistan devlete bağlı çelik üreticilerinin özelleştirilme sürecini erteledi

Salı, 27 Şubat 2024 14:01:25 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinin devlete bağlı çelik üreticilerinin özelleştirilme sürecini ön planda tutmadığı öğrenildi.

Piyasa kaynakları, devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Salem Steel Plant’in (SSP) özelleştirilme sürecinin resmen iptal edildiğini ifade etti. Çok sayıda niyet beyanı alınmasına rağmen listede olan teklif sahiplerinin işlemlere devam etme konusundaki isteksizliği sebebiyle özelleştirilme sürecinin iptal edildiği vurgulandı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da Rashriya Ispat Nigam Limited (RINL) ve SSP’nin satışı siyasi açıdan da hassas bir konu olduğu için bu süreç, tarihi önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacak ulusal seçim dönemi boyunca gerçekleştirilmeyecek.