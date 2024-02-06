Hint SAIL IISCO Steel Plant’in sahasında yeni bir tesis inşa edecek

Salı, 06 Şubat 2024 10:09:36 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Batı Bengal’de yer alan çelik tesisi IISCO Steel Plant’in sahasında 2,89 milyar $ yatırımla yıllık 4 milyon mt kapasiteli yeni bir tesis kuracağını duyurdu.

Yönetim kurulunun petrol ve doğal gaz ile otomotiv sektörlerine yönelik yüksek kalite sıcak rulo sac ve API kalite çelik ürünleri üretimi yapacak söz konusu tesis için prensipte onay verdiği ifade edildi.

SAIL, IISCO Steel Plant’in kapasitesinin artırılması ve ürün portföyünün genişletilmesi için yabancı ortak arayışına girmişti. Ancak yaşanan gecikmeler sebebiyle şirket, gerekli teknolojileri yurt dışından temin ederek bu süreci kendi başına üstlenme kararı aldı.

Yeni tesisin inşasının üç-dört yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Ham çelik üretim kapasitesi yıllık 2,6 milyon mt seviyesinde yer alan IISCO, üretiminin %85’ini inşaat demiri, filmaşin ve ağır yapısal çeliğe dönüştürüyor.