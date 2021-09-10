﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

SAIL yıllık çelik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 50 milyon mt’a çıkarmak amacıyla arazi araştırmalarına başladı

Cuma, 10 Eylül 2021 10:41:06 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Başkanı Soma Mondal, çelik üretim kapasitesini yıllık 50 milyon mt’a çıkarma planları kapsamında üretim tesislerinin yer aldığı arazilerdeki boş alanları öğrenmek ve yeni arazi devralımı seçeneklerini araştırmak amacıyla çalışmalara başlandığını bildirdi.

Mondal, “Hükümetimizin 2017 tarihli Ulusal Çelik Politikası doğrultusunda, ham çelik üretim kapasitesinin 50 milyon mt’a çıkarılması öngörülüyor,” sözlerini kaydetti.

SAIL’in, üretim kapasitesini 12,8 milyon mt’dan 21,4 milyon mt’a çıkarmayı planladığı ancak 2006-2007 yıllarında yapılan planın, 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz nedeniyle ertelendiği belirtildi.

SAIL’e bağlı Rourkela, Burnpur, Durgapur, Bokaro ve Bhilai tesislerindeki yenileme ve genişletme çalışmalarının tamamlandığı da eklendi.


Etiketler: Hint Yarımadası  Sail  Hindistan  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06 Eyl

SAIL’e bağlı Rourkela kapasite artırımına yönelik sermaye harcamalarına 684 milyon $ ayırdı
31 Ağu

SAIL demir cevheri madeninin üretim kapasitesini artırmak ve pelet tesisi kurmak için yatırım yapıyor
27 Ağu

SAIL 2021-2022 mali yılında 2,7 milyar $’lık borcunu kapatacak
26 Ağu

Hint SAIL’e bağlı Rourkela’ya ait demir cevheri madeni günlük üretim rekoru kırdı
24 Ağu

SAIL’in Bhilai tesisi NCC kalite çelik ray üretimi için kaynak teknolojisi geliştirdi