SAIL Primetals’tan dördüncü sıcak hava fırını siparişini verdi

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Rourkela tesisindeki (RSP) 5 No’lu yüksek fırına yönelik olarak İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’den dördüncü sıcak hava fırınını sipariş etti. SAIL’in Primetals ile olan uzun süreli ortaklığını pekiştirecek olan yeni fırının 2026 yılının ortasında devreye girmesi bekleniyor.

Yeni ocak sayesinde, Rourkela tesisi mevcut ocaklarda bakım-onarım çalışmalarını sıralı şekilde gerçekleştirebilecek ve bu esnada üretimi sürdürebilecek. Bu strateji, RSP’nin faaliyetlerinde aksama yaşanmadan yüksek fırın üretiminin devam etmesini sağlayacak. Yeni ocak, içten yanmalı hazne teknolojisi, geliştirilmiş kubbe tasarımı ve Primetals tarafından geliştirilen özel brülör dizaynı ile donatılacak. Bu teknolojiler, yüksek sıcaklıkta genleşmenin daha iyi kontrol edilmesini ve alev miktarı istikrarının artırılmasını sağlayacak.