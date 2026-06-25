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SAIL Hindistan Donanması'nın üç gemisinin yapımı için çelik tedarik etti

Perşembe, 25 Haziran 2026 09:29:30 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan devletine ait Steel Authority of India Limited (SAIL), kısa süre önce hizmete alınan üç Hindistan Donanması gemisinin yapımında kullanılan toplam 5.700 mt savunma sınıfı çeliğin tamamını tedarik ettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre SAIL'in Rourkela, Bokaro ve Bhilai tesisleri; gelişmiş gizlilik özelliklerine sahip INS Dunagiri fırkateyni, denizaltı savunma harbi için geliştirilen sığ su gemisi INS Agray ve büyük araştırma gemisi INS Sanshodhak'ın yapımında kullanılan çeliği sağladı.

Şirket, savunma sektöründen gelen artan talebi karşılamak amacıyla, özellikle Rourkela tesisi bünyesindeki özel levha tesisinde savunma sanayisine yönelik çelik levha üretim kapasitesini artırdığını belirtti.

SAIL daha önce de yerli uçak gemisi INS Vikrant ile Project 17A kapsamında inşa edilen gizlilik özellikli INS Nilgiri, INS Himgiri ve INS Udaygiri fırkateynleri için özel çelik tedarik etmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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