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SAIL ithal kömür tüketiminde izin verilen seviyelerin üzerine çıktı

Perşembe, 31 Temmuz 2025 11:37:07 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Sayıştayı tarafından 31 Temmuz Perşembe günü yayımlanan raporda, devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) 2016-2023 döneminde izin verilenin üzerinde ithal kömür kullanarak 290 milyon $ tutarında ek harcama yaptığı belirtildi. Sayıştay ayrıca, SAIL’in hammadde, yarı mamul ve nihai mamul ürünler için ton başına stok bulundurma maliyetine ilişkin herhangi bir kıstas belirlemediğine dikkat çekti.

Raporda, 2016-17 ile 2022-23 dönemleri arasında SAIL’in ortalama 2,47 milyar $ değerinde stoka sahip olduğu, bunun da şirketin kısa vadeli varlıklarının yaklaşık %67’sini oluşturduğu ifade edildi. “Hindistan’da üretilen kömüre kıyasla daha pahalı olan ithal kömürün yüksek oranda tüketilmesi, ek maliyet yaratmıştır,” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca SAIL’in demir cevheri, kok ve sinter gibi hammadde stoklarını yeterli seviyelerde tutamadığı için yüksek fırınlarını kapatılmak zorunda kaldığı, bunun da Rourkela, Bokaro ve Durgapur tesislerinde toplam 932.000 mt sıcak sac üretilememesine ve yaklaşık 140 milyon $ potansiyel gelir kaybına yol açtığı belirtildi. 

Rapor, Hindistan Parlamentosuna sunuldu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Sail 

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