Rourkela Steel Plant üretim kapasitesini 9 milyon mt’a çıkaracak

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India’nın (SAIL) bağlı kuruluşu Rourkela Steel Plant (RSP), üretim kapasitesini yıllık 4,4 milyon mt’dan yıllık 9 milyon mt seviyesine çıkarmak üzere 3,45 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

Odisha’da bulunan mevcut arazide gerçekleştirilecek kapasite artırım projesi kapsamında hammadde elleçleme tesisi, kok bataryası, sinterleme tesisi, ince slab döküm ünitesi, doğrudan haddeleme ekipmanı, soğuk haddehane ve silisli sac tesisi inşa edileceği ifade edildi. Bunun akabinde RSP’nin 2030 yılına kadar SAIL’in toplam çelik üretim kapasitesinin %25’ini oluşturacağı dile getirildi. Bununla birlikte projeyle RSP’nin hizmet verdiği sektörlerdeki payının önemli ölçüde artacağına dikkat çekildi.

RSP, gemi inşa, otomotiv, petrol ve doğal gaz gibi birçok sektöre yönelik levha, sıcak rulo sac, spiral kaynaklı ve elektrik direnç kaynaklı boru ve soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş çelik üretimi yapıyor.

Öte yandan şirketin denizcilik sektörü ve savunma sanayine yönelik özel kaliteleri ürettiği bir hattı da bulunuyor.