SAIL yeni pelet tesisinin inşasına başladı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Rourkela Steel Plant (RSP), yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet tesisinin inşasına başladığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere RSP, tesisin inşası için Orissa Metaliks Private Limited ve Rosemary Sponge and Ispat Private Limited şirketlerinden oluşan konsorsiyum ile anlaşma imzalamıştı.

Önümüzdeki 24 ay içerisinde inşaatın tamamlanması ve tesisin faaliyetlere başlamasının planlandığı bildirildi.

Ayrıca işletme ve bakım sözleşmesinin süresinin 20 yıl olduğu ve karşılıklı mutabık kalınacak şartlar doğrultusunda 5 yıl daha uzatılabileceği ifade edildi.