Hint BSP devlet desteğiyle pik demir üretim kapasitesini artıracak

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), bağlı kuruluşu Bokaro Steel Plant’in (BSP) pik demir üretim kapasitesinin mevcut yıllık 5,25 milyon mt’dan yıllık 7,55 milyon mt seviyesine çıkarılması için Çelik Bakanlığının şirkete 2,33 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

1965 yılında kurulan ve ilk yüksek fırını 1972 yılında faaliyete alınan BSP’nin üretim kapasitesi başlangıçta yıllık 1,7 milyon mt seviyesinde yer alıyordu.

Açıklamada, “BSP, 4.500 metreküplük yeni yüksek fırın, ince slab döküm ünitesi, doğrudan haddeleme ekipmanı, kalsinasyon tesisi, kok bataryası ve sinterleme tesisi kurulumuyla yenilenecek,” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan BSP’nin 2030 yılına kadar ham çelik üretiminden kaynaklı karbon salımını bir metrik ton başına 2,67 tondan 2,2 tona düşüreceği vurgulandı.

Bununla birlikte şirketin 30 MW’lık yüzen güneş santrali, 20 MW’lık güneş enerjisi santrali ve Solar Energy Corporation of India’dan 100 MW’lık yenilenebilir enerji temini gibi projelere de yatırım yapacağı aktarıldı.

Ayrıca BSP’nin Tasra kömür madeninin bu yılın Eylül ayına kadar faaliyete başlayacağı, yıllık 3,5 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretimi yapacağı ve bu sayede hammadde arzını güvence altına alıp ithalata olan bağımlılığını azaltacağı da bildirildi.