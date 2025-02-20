SAIL pelet tesisi inşası için konsorsiyumla anlaştı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Rourkela Steel Plant, yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet tesisi inşa etmek üzere bir konsorsiyumla anlaşma imzaladığını duyurdu.

Konsorsiyumun Orissa Metaliks Private Limited ve Rosemary Sponge and Ispat Private Limited şirketlerinden oluştuğu bildirildi.

Projenin anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren 24 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. İşletme ve bakım sözleşmesinin süresinin 20 yıl olduğu ve karşılıklı mutabık kalınacak şartlar doğrultusunda 5 yıl daha uzatılabileceği ifade edildi.

Bununla birlikte pelet tesisinin ultra ince toz cevherin verimli şekilde kullanılmasını sağlayacağı ve üretilen peletin %63 tenörlü olacağı dile getirildi.

Ayrıca sinter kalitesinin iyileştirilmesi ve pelet kullanımı sayesinde kok tozu enjeksiyonunun artacağı ve oksijenin zenginleştirilmesinin kolaylaşacağı, bu sayede yüksek fırının üretkenliğinin artıp kok tüketiminin azalacağı vurgulandı.