SAIL, IISCO çelik tesisinin genişletilmesi için GAIL ile doğal gaz tedarik anlaşması imzaladı

Salı, 20 Ocak 2026 10:21:43 (GMT+3)   |   Kalküta

Steel Authority of India Limited (SAIL), Hindistan’ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bulunan IISCO çelik tesisinin genişletilmesini desteklemek amacıyla devlete bağlı doğal gaz şirketi GAIL India Limited ile uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Söz konusu anlaşma Kasım 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek ve beş yıl süreyle geçerli olacak. 

SAIL’in genişleme planı 
Bu iş birliği, SAIL’in Burnpur tesisindeki büyük ölçekli genişleme programını desteklemeyi hedefliyor. Şirket, mevcut IISCO tesisinin bulunduğu sahada 4,6 milyon mt kapasiteli yeni bir entegre çelik tesisinin inşası için 5 milyar $’lık yatırım projesinin uygulamasına halihazırda başlamış durumda. Projenin tamamlanmasıyla tesisin toplam kurulu kapasitesi yıllık 7,1 milyon mt seviyesine yükselecek.

SAIL’e göre uzun vadeli doğal gaz tedarikinin güvence altına alınması, operasyonel verimliliğin artırılmasına, proses güvenilirliğinin iyileştirilmesine ve yol haritası kapsamında planlanan yeni tesislerin devreye alınmasına katkı sağlayacak.

Düşük karbonlu çelik üretimine geçiş
Doğal gaz kullanımının, geleneksel fosil yakıtlara kıyasla karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Anlaşma, SAIL’in Hindistan’ın iklim taahhütleri ve yeşil üretim hedefleri doğrultusunda düşük karbonlu ve çevresel açıdan sürdürülebilir çelik üretimine geçiş stratejisiyle örtüşüyor.


