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SAIL Hindistan’ın en uzun tünelinin inşasına çelik tedarik ediyor

Salı, 22 Temmuz 2025 16:14:03 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Zojila kara yolu tüneli projesinin en büyük ve tek çelik tedarikçisi olduğunu ve projeye TMT çubuk, yapısal çelik ve levha dahil olmak üzere 31.000 mt yüksek kaliteli çelik tedarik edeceğini duyurdu.

Himalayalar’da inşası devam Zojila, Hindistan’ın en uzun kara yolu tüneli ve Asya’nın en uzun çift yönlü tüneli olacak.

İnşası tamamlandığında tünel, Dras ile Kargil üzerinden Srinagar ve Leh arasında tüm hava koşullarında ulaşım imkânı sağlayarak bölgedeki sivil ve savunma lojistiğini önemli ölçüde iyileştirecek. 30 kilometreyi aşkın uzunluktaki tünel, Srinagar-Kargil-Leh ulusal kara yolunun bir parçası olacak ve planlara göre 2027 yılına kadar tamamlanacak.

SAIL, geçmişte Chenab demir yolu köprüsü, Atal tüneli, Bandra-Worli deniz bağlantısı ve Dhola Sadiya ve Bogibeel köprüleri gibi büyük altyapı projelerine çelik tedarik etmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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