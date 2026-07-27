SAIL'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde iki katına çıktı

Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârının geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarak 16,44 milyar INR (170,41 milyon $) seviyesine ulaştığını açıkladı.
Şirketin toplam gelirleri söz konusu çeyrekte yıllık %1,4 artışla 264,51 milyar INR (2,74 milyar $) olarak gerçekleşti.
SAIL, konsolide net kârdaki güçlü artışı giderlerde sağlanan düşüşe bağladı.
Öte yandan şirketin ham çelik üretimi mali yılın ilk çeyreğinde 4,76 milyon mt olarak gerçekleşirken, geçen mali yılın aynı döneminde bu rakam 4,85 milyon mt seviyesindeydi. Nihai mamul çelik satışları da 4,55 milyon mt'dan 4,16 milyon mt'a geriledi.