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SAIL'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde iki katına çıktı

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 09:55:52 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) konsolide net kârının geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarak 16,44 milyar INR (170,41 milyon $) seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şirketin toplam gelirleri söz konusu çeyrekte yıllık %1,4 artışla 264,51 milyar INR (2,74 milyar $) olarak gerçekleşti.

SAIL, konsolide net kârdaki güçlü artışı giderlerde sağlanan düşüşe bağladı.

Öte yandan şirketin ham çelik üretimi mali yılın ilk çeyreğinde 4,76 milyon mt olarak gerçekleşirken, geçen mali yılın aynı döneminde bu rakam 4,85 milyon mt seviyesindeydi. Nihai mamul çelik satışları da 4,55 milyon mt'dan 4,16 milyon mt'a geriledi.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Sail 

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