SAIL Bokaro tesisinde hidrojen enjeksiyon sistemi için Primetals ile iş birliği yaptı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı üreticisi Primetals Technologies, Hindistan merkezli çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ile Bokaro çelik tesisindeki yüksek fırınlarından birine hidrojen gazı enjeksiyon sistemi kurulması için ortaklık kurduğunu açıkladı. Proje sanayi sektörlerinde ölçülebilir emisyon azaltımını teşvik etmeyi amaçlayan bir karbonsuzlaşma programı kapsamında Hindistan hükümeti tarafından finanse edilecek.

Hidrojen enjeksiyonuyla üretim optimize edilecek

Primetals proje kapsamında yüksek fırının tüyer bölgesinde hidrojen enjeksiyonu uygulanmasını sağlayacak bir sistem kuracağını belirtti. Bu sistemle birlikte hidrojen gazı, geleneksel karbon bazlı yakıtların bir kısmının yerine geçerek çelik üretim sürecindeki karbon emisyonlarını doğrudan azaltacak.

Primetals bununla birlikte hidrojenin kademeli olarak devreye alınabileceği bir sistem tasarlayacağını ve böylece fırının çalışma koşullarının aşamalı olarak değiştirilebileceğini aktardı. Bu sayede yakma süreci optimize edilip kok ya da pulverize kömüre kıyasla daha farklı reaksiyon gösteren hidrojen kullanımı için teknik karmaşıklıklar giderilmiş olacak.

Bokaro projesi Hindistan çelik sektörüne model olması için tasarlanıyor

Primetals’ın açıklamasında SAIL’in hidrojen bazlı teknolojilerin entegrasyonu sayesinde yüksek kapasiteli çelik üretiminde karbonsuzlaşmanın pratik faydalarını ortaya koymayı ve Hindistan çelik sektörü için örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı hedeflediği söylendi.