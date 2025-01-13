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Saarstahl ve Dillinger hammadde teminini bir süre kara yoluyla yapacak

Pazartesi, 13 Ocak 2025 14:47:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Stahl-Holding Saar’ın (SHS) Almanya merkezli bağlı kuruluşları uzun mamul üreticisi Saarstahl ve levha üreticisi Dillinger Group, Moselle Nehri üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlardaki aksamaların şirketlerin operasyonlarını ne yönde etkilediğine dair açıklamalarda bulundu.

Normal şartlarda kömür ve demir cevheri gibi hammaddeleri su yolu taşımacılığıyla temin eden şirketler, üretimin mevcut seviyede devam edebilmesi için şu anda demir ve kara yollarına yöneldi. Bununla birlikte, pazar günleri ve resmi tatillerde kamyonlar için uygulanan trafiğe çıkma yasağı, Saarland ve Rhineland-Pfalz eyalet hükümetleri tarafından Müden geçidinde gerçekleştirilen onarım çalışmaları tamamlanana kadar askıya alındı.

Açıklamaya göre Saarland çelik sektörü, onarım çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması amacıyla federal ve eyalet hükümetlerine malzeme, işçilik ve gerekirse diğer hizmetleri sağlayarak destek veriyor. Almanya Su Yolları ve Nakliye Otoritesinin söz konusu geçit üzerindeki güzergahın Şubat ayının başında yeniden açılabilmesi için mümkün olan her türlü çabayı gösterdiği belirtiliyor. Daha önce rotanın Mart ayına kadar kullanılamayacağı tahmin ediliyordu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 8 Aralık tarihinde 1.500 ton hurda taşıyan bir kargo gemisi Lüksemburg’un Mertert limanına giderken, Moselle Nehri’nde bulunan geçide çarparak geçidin hasar görmesine yol açmıştı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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