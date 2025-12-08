 |  Giriş 
Salzgitter savunma çeliği portföyünü güçlendiriyor

Pazartesi, 08 Aralık 2025 10:36:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, zırhlı araç ve güvenlik uygulamalarına yönelik koruma kalite çelik portföyünde iki önemli sertifikasyon aldığını açıkladı. Şirketin bağlı kuruluşu Ilsenburger Grobblech GmbH, SECURE 500® sertifikası için genişletilmiş bir malzeme onayı ve SECURE 450® için yeni bir onay aldı.

SECURE 500® için sertifikalı kalınlık aralığı daha önceki 6-16 mm’den 6-25 mm’ye çıkarılırken, 6-20 mm arasındaki kalınlıklardaki çelik için SECURE 450® sertifikası verildi. Bu kombinasyon, grubun birçok zırhlı araç varyantının ihtiyaç duyduğu çeliğin yarısından fazlasını tedarik edebilmesini sağlıyor.

Açıklamaya göre bu sertifikalar, askeri ve güvenlik uygulamalarında kullanılabilecek kalınlık aralığını önemli ölçüde artırarak Salzgitter’in Avrupa’daki zırhlı platform projeleri için daha geniş bir malzeme tedarik kapasitesi sunmasını mümkün kılıyor.

Avrupa’nın savunma çeliği tedarik zinciri güçlenecek

Söz konusu sertifikalar, Avrupa’da zırhlı araçlar, koruyucu yapılar ve balistik sistemler üretiminin arttığı, yerel koruma çeliğine yönelik talebin canlandığı bir dönemde alındı.

Öyle ki;

  • Almanya ve Avrupa kamu tedarik programları AB kaynaklı sertifikalı malzeme şartı arıyor.
  • Birçok köprü, zırhlı araç ve güvenlik sistemi modernizasyon sürecinde.
  • Tedarik zinciri dayanıklılığı Avrupa’daki savunma bakanlıklarının stratejik önceliklerinden biri haline geldi.

Ek sertifikasyonlar yolda

Şirket, SECURE 400® ve SECURE 600® için onay süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla Salzgitter, yeni nesil zırhlı araç programlarının ihtiyaç duyduğu çelik portföyünün neredeyse tamamını tedarik edebilecek konuma gelecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

