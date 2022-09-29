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Saarstahl Fransa'da bulunan Ascoval tesisindeki çelik üretimini yarıya indirecek

Perşembe, 29 Eylül 2022 14:01:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Almanya merkezli uzun mamul üreticisi Saarstahl yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Fransa’da bulunan Ascoval tesisindeki çelik üretimini Ekim ayından Aralık ayına kadar yarıya indirecek.

Ekim ayında Ascoval tesisindeki fırınlar Pazartesi günleri kapalı olurken, Kasım ve Aralık aylarında ise fırınlar Çarşamba gününden Pazar sabahına kadar faaliyet gösterecek.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal olumsuz piyasa koşulları nedeniyle Fransa’da bulunan iki adet yüksek fırınını Eylül ayının başında askıya almıştı.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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