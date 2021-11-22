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Saarstahl, Ascoval tesisinin üretimini Fransa’da tutmaya karar verdi

Pazartesi, 22 Kasım 2021 12:34:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli uzun mamul üreticisi Saarstahl, Fransa’da bulunan çelik birimi Ascoval’ın üretimini Almanya’ya taşımamaya karar verdi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de çelik biriminin faaliyetlerinin Fransa’da kalacağını doğruladı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Saarstahl Ascoval’da elektrik ark ocağıyla gerçekleştirilen üretimin, elektrik maliyetlerini düşürmek amacıyla Almanya’ya taşınması düşünülüyordu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Ağustos ayında Saarstahl, İngiltere merkezli Liberty Steel’in Fransa’daki çelik tesisleri Ascoval ve Hayange’i satın almıştı. Saarstahl Ascoval’ın üretimi, karbonsuz birinci kalite çelikten yapılmış geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  Fransa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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