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Saarstahl Ascoval inşaat sektörüne ilk düşük karbonlu çelik tedarikini gerçekleştirdi

Perşembe, 07 Ekim 2021 11:04:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman uzun çelik üreticisi Saarstahl, Saint-Saulve, Fransa’da bulunan yeni bağlı kuruluşu Saarstahl Ascoval’ın şirketin Saarland’da bulunan Burbach tesisine ilk düşük karbonlu çelik tedarikini gerçekleştirdiğini açıkladı. Düşük karbonlu çelik bu tesiste tele dönüştürülerek inşaat sektöründeki müşterilere teslim edildi.

Şirketin açıklamasına göre, Saarstahl Ascoval’da elektrik ark ocağıyla gerçekleştirilen üretim, geri dönüşümü karbonsuz elektrik kullanan yeni bir üretim teknolojisiyle birleştiriyor. Bu da, çeliğin ekolojik ayak izini önemli ölçüde azaltıyor. Bu teknoloji aynı zamanda Saarstahl’ın gelecekte daha geniş bir ürün yelpazesi sunmasını sağlayacak.

Saarstahl, bu çeliğin kullanımının önümüzdeki aylarda diğer sektörlerde de yaygınlaştırılacağını belirtti.


Etiketler: Avrupa Birliği  Almanya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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