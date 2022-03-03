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Ryerson Kanadalı Apogee Steel Fabrication’ı devraldı

Perşembe, 03 Mart 2022 09:31:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

Ryerson Holding Corporation tarafından yapılan açıklamada, Kanadalı sac üreticisi Apogee Steel Fabrication Incorporated’ın varlıklarının devralındığı bildirildi.

Apogee kaynak ve montaj hizmetleri yanında kesme, delme, çekme ve lazer kesim işlemleri de yapıyor. Sektörde 30 yıldır faaliyet gösteren şirket paslanmaz, alüminyum ve karbon sac imalat hizmetleri de veriyor.

Ryerson Apogee devralımının şirketin Kanada’da yer alan katma değerli servis merkezi ağını güçlendireceğini, işleme kapasitesini artıracağını ve tam kapsamlı imalat faaliyetlerini büyüteceğini ifade etti.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  devralım  |  benzer haberler »

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