ABD merkezli çelik servis merkezi Mill Steel Co. (Mill Steel), Chicago Steel ve Lexington Steel'in varlıklarını satın aldığını açıkladı. Satın alınan varlıklar arasında Indiana eyaletinde bölgenin önde gelen çelik üreticilerine yakın konumda bulunan bir yassı çelik işleme tesisi de yer alıyor.

Yaklaşık 27.871 m2 alana sahip tesis, sıcaklık kontrollü çelik işleme ve depolama hizmetlerinin yanı sıra günlük kara yolu ve demir yolu sevkiyat imkânları sunuyor. Mill Steel, tesisi ulusal hizmet ağına dahil ederek mevcut işleme ve dağıtım faaliyetlerine ek olarak fason çelik işleme hizmeti de verecek. Şirkete göre tesisin Illinois, Wisconsin ve Iowa eyaletlerindeki müşteriler için teslimat sürelerini kısaltması ve nakliye maliyetlerini düşürmesi, aynı zamanda ülke genelindeki müşterilere yönelik işleme kapasitesini artırması bekleniyor.

Tesiste ileri yüksek mukavemetli çelik, soğuk haddelenmiş ve tam sert çelik, asitlenmiş ve yağlanmış sıcak rulo sac, galvanizli sac, Galvalume kaplamalı sac, alüminize sac, boyalı sac, paslanmaz çelik ve alüminyum işleniyor.