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Ryerson Holding, Production Metals devralımıyla katma değerli ürün gamını genişletecek

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 12:25:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli metal işleme ve dağıtım şirketi Ryerson Holding Corporation, New England ve çevre bölgelere çelik çubuk, çelik boru, çelik sac ve levha tedariki yapan Production Metals, LLC’yi devraldığını duyurdu. Ancak taraflar, devralım fiyatını paylaşmadı.

Bu sayede Ryerson’ın ABD’nin kuzeydoğu bölgesine yönelik katma değerli alüminyum, paslanmaz çelik ve vasıflı çelik ürün gamını genişletebileceği ifade edildi. Ayrıca havacılık, savunma ve yarı iletken sektörlerine hizmet veren Production Metals’ın şirketin faaliyetlerine katkı sağlayacağı da vurgulandı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım 

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