POSCO ve BHP hidrojen bazlı çelik üretim teknolojisini geliştirmek için iş birliğine gitti

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, hidrojen bazlı çelik üretim teknolojisinin performansının test edilmesine ve ticari ölçekte kullanımına yönelik iş birliği yapmak üzere Avustralyalı madencilik şirketi BHP ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

3 Eylül tarihinde Pohang'da imzalanan anlaşma kapsamında POSCO, HyREX teknolojisinin farklı hammadde koşullarındaki performansını test etmek için BHP'nin demir cevherini kullanacağını belirtti. Şirketler, gerçek hammaddeler kullanarak teknolojinin istikrarlı şekilde çalıştığını doğrulamanın yanı sıra demir cevherinin özellikleri ve kalitesine göre en uygun koşulları belirlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

İş birliği hammadde tedarikinin ötesine taşınıyor

POSCO'nun hidrojen bazlı çelik üretim teknolojisi olan HyREX ile indirgeyici madde olarak kömür yerine hidrojen kullanılarak pik demir üretimi gerçekleştiriliyor. İş birliği kapsamında BHP'nin demir cevherinin yeni nesil düşük emisyonlu çelik üretim süreçlerine uygunluğunu değerlendireceği dile getirildi. Söz konusu şirketler, hidrojen bazlı çelik üretiminde kullanılan hammaddelere ilişkin uzmanlıklarını paylaşacaklarını ve hammadde tedarik süreciyle bağlantılı Kapsam 3 emisyonlarını azaltmaya yönelik fırsatları araştıracaklarını vurguladı. SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere POSCO ve BHP, 2025'in Ekim ayında konuya ilişkin mutabakat anlaşması imzalamıştı.

POSCO, söz konusu anlaşmanın çelik üretiminin karbonsuzlaştırılması sürecinde küresel tedarik zincirinin tamamında iş birliği kurma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Şirket ayrıca düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla diğer küresel hammadde tedarikçileriyle de iş birliğini genişletmeyi planladığına dikkat çekti.