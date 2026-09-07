Kocaer Çelik ABD pazarındaki varlığını genişletmek için KCR Steel U.S.'i kurdu

Çelik üreticisi Kocaer Çelik, ABD pazarındaki faaliyetlerini genişletme ve varlığını güçlendirme planları kapsamında Teksas'ta sermayesinin tamamına sahip olduğu KCR Steel U.S. LLC unvanlı yeni bir bağlı kuruluş kurduğunu duyurdu.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla ABD'de üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri yürütecek ve hâkim ortağının kendisi olacağı yeni bir şirket kurma kararı aldığını bildirmişti.

Üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri yürütülecek

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda sermayesinin tamamının Kocaer Çelik'e ait olan KCR Steel U.S. LLC'nin kurulduğu ve sürece ilişkin diğer işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Şirket, yeni bağlı kuruluşunun desteğiyle ABD pazarındaki varlığının güçlenmesini, bölgedeki ticari faaliyetlerinin gelişmesini ve müşteri tabanının genişlemesini beklediğine dikkat çekti. Ayrıca KCR Steel U.S. LLC ile müşterilerine daha etkin hizmet sunmayı ve ABD pazarındaki üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini daha verimli şekilde yürütmeyi öngördüğünü de vurguladı.