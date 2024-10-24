Rusya uzun mamul ve pik demirin ihracat vergisinden muafiyetini yıl sonuna kadar uzattı

Rusya hükümeti, uzun mamul ve pik demirin ihracat vergisinden muaf tutulma süresini 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatmaya karar verdiğini açıkladı. Başlangıçta bu muafiyet 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerliydi.

Buna ek olarak Rusya Bakanlar Kurulu, kalay cevheri ve kalay konsantrelerini ihracat vergisinden muaf tutarken termal kömür ve antrasite yönelik vergi muafiyetini ise 30 Kasım’a kadar uzattı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Rusya, ihracat vergisinin 1 Ekim 2023 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacağını açıklamıştı. Vergi oranı, kurun 1$ = 90-95 RUB olması halinde %4-7 ve 80 RUB’un altında olması halinde ise sıfır olarak belirlenmişti. Mevcut kur şu anda 1$ = 92,67 RUB seviyesinde yer alıyor.