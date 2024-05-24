Rusya uzun mamulleri ve pik demiri ihracat vergisinden muaf tutacak

Cuma, 24 Mayıs 2024 17:36:22 (GMT+3) | İstanbul

Rusya hükümeti, inşaat demiri, filmaşin ve pik demiri geçtiğimiz yılın Ekim ayında getirilen ihracat vergisinden muaf tutma seçeneğini değerlendiriyor. Yerel uzun mamul üreticilerinin diğer küresel üreticilere kıyasla kârlılığının ve rekabet gücünün azalması sebebiyle yaptığı başvurunun ardından bu olasılığın ele alındığı ifade ediliyor. Kaynaklar, büyük ölçekli uzun mamul ve pik demir üreticisi Tula Chermet ile Rostov bölgesindeki inşaat demiri ile filmaşin üreticilerinin görüşmelerin başlamasına öncülük ettiğini belirtiyor. Bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Değişiklik, Haziran ayından itibaren devreye girecekmiş gibi duruyor. Piyasa, [vergiden muaf] ürünlerin listesinin yayımlanmasını bekliyor,” dedi.

Rus bir üretici, “Verginin yalnızca filmaşin ve pik demir için kaldırılmasını ve inşaat demiri için devam ettirilmesini bekliyoruz,” dedi. Aynı kaynak, bu değişikliğin çoğunlukla filmaşin ihracatını etkileyeceğini ve bazı üreticilerin vergi muafiyeti sayesinde elde edeceği ilave 30-40$/mt doğrultusunda iç piyasaya ayırdığı tonajları ihracata yönlendirmek isteyeceği için filmaşin ihracatının artmasının beklendiğini ekledi. Ayrıca filmaşin ihracatı üzerindeki baskının kalkmasıyla birlikte dış piyasalara yapılan satışların vergiye rağmen artmasını öngördüğünü ifade etti. Ancak Rusya’nın Akdeniz ve Afrika pazarlarında Mısır, Cezayir ve Türkiye ile rekabeti ve başlıca satış rotalarında özellikle inşaat demiri talebinin düşük olması, ihracat satışlarında daha aktif olmasının önünde engel teşkil edebilir. Ayrıca bazı kaynaklar, Rusya çıkışlı uzun mamullerin yaptırımlardan kaynaklı riskler sebebiyle diğer rotalara kıyasla indirimli seviyelerden satılacağını düşünüyor.

Verginin iptalinin ardından Rusya çıkışlı uzun mamul fiyatları üzerinde baskı oluşması halinde pik demir piyasasının bu durumdan en azından kısa vadede ciddi ölçüde etkilenmesi beklenmiyor. Bir üretici, “Fiyatların düşmesine sebep olacak birtakım etkenler var. Ancak pik demir piyasasındaki ciddi arz sıkıntısı bu etkenleri bertaraf ediyor,” şeklinde konuştu. Farklı bir kaynak, “Piyasaya verilen tonaj artmayacağı için [Rusya çıkışlı pik demir] fiyatları, vergi miktarı kadar düşmeyecek. Satıcılar, sabit miktarda satış yaptıkları bazı piyasalarda kazanç sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

Bazı kaynaklara ve yerel basında çıkan haberlere göre hükümet, bahsi geçen ürünleri ruble-dolar kuruna dayalı ihracat vergisinden muaf tutmanın yanı sıra kurumlar vergisini de artırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Çin ve İran’da olduğu gibi kurumlar vergisinin %20’den %25’e çıkarılacağı öngörülüyor. Bazı şirketler, satış geliri üzerinden ihracat vergisi ödemek yerine gelir üzerinden vergi ödemenin daha adil olacağı gerekçesiyle bu yönde lobi faaliyetleri yürütüyor. Ancak çoğu kaynak, bu değişikliğin çelik ve hammadde ihracat faaliyetleri yürütmeyen şirketleri de kapsayacağını savunuyor. Kurumlar vergisi, bireysel gelir vergisi için planlanan artış gibi ekonomiyi desteklemenin yanında üçüncü yılına giren Ukrayna savaşına katılan askeri sektörü finanse etmek anlamına da geliyor.

Rusya, ihracat vergisinin 1 Ekim 2023 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacağını açıklamıştı. Vergi oranı, kurun 1$ = 90-95 RUB olması halinde %4-7 ve 80 RUB’un altında olması halinde ise sıfır olarak belirlenmişti. Mevcut kur şu an yaklaşık 92 RUB seviyesinde yer alıyor. Ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine yapılan ihracat vergiden muaf. Hükümet önceden termal kömür ve antrasiti ihracat vergisinden muaf tuttuğunu açıklamıştı.