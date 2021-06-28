Rusya çelik ihracatına yönelik vergiye onay verdi, piyasa kararın ilk etkilerini değerlendiriyor

Pazartesi, 28 Haziran 2021 15:11:07 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın çelik ihracatına getireceği bildirilen ihracat vergisinin Rus yetkililerce onaylandığı duyuruldu.

Rusya iç piyasasında hızla artan çelik fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla getirilen önlem, 1 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında uygulanacak. Verginin baz oranı %15 olurken, her ürün, metrik ton başına ABD doları cinsinden vergilendirilecek. Oran, ürün grubuna ve metal türüne (demir dışı metal ürünler) veya çelik ürünlerinin ne kadar işleme gerektirdiğine göre bu yılın ilk beş ayındaki küresel fiyat dinamikleri baz alınarak hesaplanacak.

Sıcak haddelenmiş yassı mamuller, yarı mamuller ve inşaat demiri vergisi 115$/mt’un, soğuk haddelenmiş yassı mamuller ve tel vergisi 133$/mt’un, paslanmaz çelik ve ferroalyaj vergisi ise 150$/mt’un altına inmeyecek. Demir dışı metal ürünler segmentinde ise bakır için en düşük vergi oranı 1.226$/mt, nikel için 2.321$/mt ve alüminyum için ise 254$/mt olacak.

Söz konusu vergiler, Avrasya Ekonomik Birliği (EEU) dışındaki ülkelere yapılan ihracata uygulanacak ve Rusya, yeniden ihracat risklerini en aza indirgemek için EEU üyeleriyle müzakereler yapacak.

Verginin uygulanacağının kesinleşmesiyle birlikte, çelik piyasası oyuncuları, kararın, fiyatlar ve piyasanın dengeleri üzerindeki ilk etkilerini değerlendirmeye çalışıyor. Rusya’da başlıca çelik mamul fiyatlarının artması beklenirken, tedarikçilerin bir kısmının kesin teklifler vermek yerine beklemeyi tercih edeceği düşünülüyor. SteelOrbis’in Güneydoğu Asyalı alıcılardan edindiği bilgilere göre, Rus kütük tedarikçileri şimdilik tüm tekliflerini geri çekti. Sıcak sac segmentinde ise tedarikçiler beklemede kalmayı seçse de bazıları Karadeniz çıkışlı fiyatların yeniden 1.000$/mt FOB seviyesini geçmesini bekliyor.

Koruma önlemleri nedeniyle, üreticiler, sıcak sac segmentinde ihracat fiyatlarının kısa vadede artmasını ve yerel tekliflerin düşmesini bekliyor. Rusya’da iç piyasa doygun olduğu için ihracata ayrılan tonajların yeniden iç piyasaya yönlendirilmesi beklenmiyor. Ayrıca, bazı piyasa oyuncuları Avrasya Gümrük Birliği içinde piyasanın yeniden dengelenmesini bekliyor. Rus yassı mamul üreticilerinden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “İç piyasa, Avrasya Gümrük Birliği ülkelerini de kapsıyor. Birlikteki fiyatlar muhtemelen FOB seviyelerinin altına inecek. Ukrayna’nın dış piyasalara yönelmesiyle Rus üreticiler birlikteki diğer ülkelere satış yapabilecek. Ancak, tüm tonajı iç piyasaya satmaya çalışmak işe yaramayacak. Böylelikle, Rusya’nın düşük tonajlı da olsa ihracat yaptığını göreceğiz,” sözlerine yer verdi.

Piyasa kaynakları, kütük segmentinin kısa vadede olumlu etkileneceğini ve Rusya’nın küresel piyasalarda önemli bir ihracatçı olmasına bağlı olarak fiyatların ihracat vergisiyle destekleneceğini düşünüyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, özellikle çelik üreticilerinin hurda kullanımını ve yarı mamul ithalatını dengelemeye çalıştığı piyasalarda hurda fiyatları da bu durumdan olumlu etkilenebilir.