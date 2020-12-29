Rusya kütük ve inşaat demirine ihracat vergisi uygulayabilir

Salı, 29 Aralık 2020 17:34:37 (GMT+3) | İstanbul

Rusya Rekabet Kurumu, geçtiğimiz a boyunca iç piyasa fiyatlarında keskin artışla karışılana yerel alıcıları desteklemek amacıyla kütük ve inşaat demiri ihracatına yönelik vergi getirmeyi öneriyor.

Rekabet Kurumu’nun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yolladığı yazıya göre, kütük ihracatı için önerilen vergi 73$/mt’un altında olmamak kaydıyla %13, inşaat demiri ihracatı için önerilen vergi ise 78$/mt’un altında olmamak kaydıyla %12 seviyesinde belirlendi. Söz konusu vergiler altı aylığına geçerli olacak.

Rekabet Kurumu, hurda gibi hammaddelere de ihracat vergisi uygulanması gerektiğini belirtti. Hurda ihracatı için önerilen vergi ise 49$/mt’dan az olmamak kaydıyla %15 olarak belirlendi.

Hurda fiyatlarındaki artışa bağlı olarak inşaat demiri fiyatlarında keskin artışlar gören Rus müteahhitlerin Rekabet Kurumu’na gönderdiği yazıda, “Rus metalürji sektörü ihracat odaklı olduğu için, üreticiler de fiyat belirlerken sadece üretim maliyetlini değil ayrıca alternatif olarak nihai mamul ihracat fiyatlarını da göz önünde bulunduruyor. Bu açıdan, sadece hammaddeye ihracat vergisi getirmek [iç piyasada] nihai mamul fiyatlarında düşüş görülmesi için yeterli olmayabilir,” ifadelerine yer verildi.

Rus ihracatçılardan biri, “Vergi konusu daha netleşmedi, Rus yetkililer tatile çıktı bile,” darken, yerel hurda ve yarı mamul fiyatlarının geçtiğimiz aya oranla çok fazla yükseldiğini de sözlerine ekledi. SteelOrbis’in geçtiğimiz hafta bildirdiği gibi, Rusya’nın orta bölgelerinde, inşaat demiri fiyatları 624-658$/mt (55.000-58.000 RUB/mt) CPT Moskova, güneyde 658$/mt (58.000 RUB/mt) fabrika çıkışı seviyelerindeydi. Kasım ayı ortasında ise fiyatlar 440$/mt’un (41.000 RUB/mt) üzerine çıkmıyordu. Ruble cinsinden iç piyasa fiyatlarına %20 KDV dahil, dolar bazında fiyatlarda KDV bulunmuyor.

Büyük bir Rus ihracatçı, kütük ve inşaat demirine ihracat vergisi gelmesinin mümkün olduğunu ancak şu an bunu konuşmak için çok erken olduğunu söyledi. İhracat Rusya’da toplam satışların %40-50’sini oluşturduğu için vergi getirilmesi büyük üreticilerin karlılıklarını önemli ölçüde etkileyebilir.