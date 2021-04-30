Evraz’ın ham çelik ve pik demir üretimi birinci çeyrekte düştü

Cuma, 30 Nisan 2021 11:44:57 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli madenci ve çelik üreticisi Evraz Group bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde Evraz’ın toplam ham çelik üretimi, çeyreklik bazda %1,7 ve yıllık %4,2 düşüşle 3,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %5,9 düşüşle 2,68 milyon mt oldu. Şirketin birinci çeyrekteki ham çelik ve pik demir üretim hacimleri, EVRAZ ZSMK’daki sinterleme makinesinin planlanmamış durma süresine bağlı olarak düştü.

Yılın ilk üç ayında şirketin ham koklaşabilir taş kömürü üretimi çeyreklik bazda %7,8 artışla 6,49 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Artış, Uskovskaya madeninin yeni bir uzunayağa taşınmasının tamamlanmasından kaynaklandı. Mezhdurechensk tesisinin genel üretimi çok az değişirken, Razrez Raspadsky, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde üretime yeniden başlamasının ardından üretim hacmini çeyreklik bazda %120 artırdı.

Öte yandan, birinci çeyrekte şirketin demir cevheri ürünleri üretimi çeyreklik bazda %6,8 düşüşle 3,39 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın birinci çeyreğinde Evraz’ın toplam çelik satışı, düşen pik demir üretim hacimlerinden dolayı yarı mamul satışlarının azalması nedeniyle çeyreklik bazda %9,9 düşüşle 3,07 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin yarı mamul satışları ise çeyreklik bazda %17,6 düşüşle 1,41 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, şirketin nihai mamul satışları, Rusya’da iyileşen piyasa koşulları nedeniyle çeyreklik bazda %2,2 düşüşle 1,66 milyon mt oldu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, şirketin yurt dışına yaptığı koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %1 artışla 2,82 milyon mt olurken, demir cevheri ürünleri satışları da, plansız ekipman onarımlarına yol açan kötü hava koşullarından dolayı EVRAZ KGOK’un konsantre üretiminin düşmesi nedeniyle çeyreklik bazda %30,1 düşüşle 311.000 mt seviyesinde kaydedildi.