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Mechel’in üretim ve satışları 2021’de düştü

Salı, 01 Mart 2022 14:26:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Mechel üçüncü çeyreğe kıyasla %3,4 artışla 922.000 mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %1,8 artarak 805.000 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %41 düşüşle 2,81 milyon mt oldu. 2021 yılında Mechel Chelyabinsk tesisindeki yüksek fırın ve konvertörlerin başlıca ekipmanlarda gerçekleştirilen planlı onarım çalışmaları nedeniyle 2020 yılına göre %3 düşüşle 3,54 milyon mt ham çelik üretti. Pik demir üretimi ise aynı dönemde %10,4 düşerek 3,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mechel’in kömür üretimi yıllık bazda %33,7 düşüşle 11,35 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %12,4 düşüşle 925.000 mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %7,6 düşüşle 556.000 mt oldu. Yılın tamamında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları Southern Kuzbass Company’nin üretiminin düşmesiyle yıllık bazda %22,5 düşüşle 4,36 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %31,3 düşerek 2,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üreticinin termal kömür satışları dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla %5,6 artarak 679.000 mt oldu. 2021 yılında Mechel’in termal kömür satışları Yakutugol Holding Company’nin madencilik hacimlerinin düşmesiyle yıllık %25,1 düşüşle 3,21 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Dördüncü çeyrekte Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %32,6 düşüşle 247.000 mt oldu. Yılın tamamında şirketin konsantre demir cevheri sevkiyatları Korshunov madencilik tesisindeki üretim düşüşü nedeniyle yıllık bazda %37,5 düşerek 1,35 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin kok satışları dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla %1,5 düşüşle 679.000 mt seviyesinde yer alırken, 2021 yılında Mechel’in kok satışları yıllık %4,1 artışla 2,74 milyon mt oldu. Öte yandan, dördüncü çeyrekte şirketin ferrosilikon satışları çeyreklik bazda %11,1 artışla 20.000 mt seviyesinde yer aldı.

2021 yılında şirketin toplam uzun mamul satışları söz konusu yıldaki zayıf ray talebi nedeniyle %5,4’lük bir düşüş kaydederek 2,41 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %1,3 düşerek 450.000 mt oldu.


Etiketler: pik demir  Rusya  hammaddeler  ham çelik  Mechel  koklaşabilir taş kömürü  demir cevheri  BDT  üretim  |  benzer haberler »

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