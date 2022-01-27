Metalloinvest’in demir cevheri üretimi 2021’de hafifçe arttı

Perşembe, 27 Ocak 2022 09:58:25 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest 2021 yılına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Metalloinvest’in demir cevheri üretimi yıllık %0,8 artışla 40,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimdeki artış, bakım çalışmalarından kaynaklı duruş süresindeki azalma ve ekipman verimliliğinin iyileştirilmesinden kaynaklandı. Söz konusu dönemde şirketin pelet üretimi yıllık %3,4 artışla 28,52 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, yılın tamamında şirketin ham çelik üretimi yıllık %1,3 düşüşle 4,90 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Metalloinvest’in pik demir üretimi yıllık %4,4 artışla 2,4 milyon mt oldu.

Söz konusu yılda şirketin demir cevheri sevkiyat hacmi yıllık %6,7 düşüşle 7,38 milyon mt olurken, pelet sevkiyatı yıllık %1,2 düşüşle 15,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Açıklamaya göre, 2021 yılında Lebedinsky GOK’ta bulunan iki sıcak briketlenmiş demir tesisinde gerçekleştirilen planlı bakım çalışmalarının ardından, şirket LGOK ve OEMK’daki toplam sıcak briketlenmiş demir/doğrudan indirgenmiş demir üretiminin bu yıl 8 milyon mt seviyesine yükselmesini bekliyor.