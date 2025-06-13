 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Rourkela...

Rourkela Steel Plant yeni pota ocağıyla verimliliğini artırdı

Cuma, 13 Haziran 2025 15:40:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) bağlı kuruluşu Rourkela Steel Plant (RSP), gelişmiş pota ocağını devreye aldığını duyurdu. Şirket, sıvı çeliğin mevcut ve yeni slab döküm makinelerine zamanında ve verimli bir şekilde aktarılması sayesinde verimliliğini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

RSP’nin 2 No’lu çelikhanesinde devreye alınan son teknoloji pota ocağında 30 MVA fırın transformatörü, su soğutmalı pota kapağı, hidrolik kapak kaldırma sistemi, gelişmiş elektrot elleçleme sistemi ve mekanize ferroalyaj besleme sistemi olduğu belirtildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

Benzer Haber ve Analizler

SAIL’in konsolide net kârı dördüncü çeyrekte %11 yükseldi

29 May | Çelik Haberler

SAIL Moğolistan’dan deneme amaçlı koklaşabilir taş kömürü ithal edecek

15 May | Çelik Haberler

SAIL 4 milyon mt kapasiteli kömür blokunu 2026’nın ikinci yarısında devreye alacak

24 Mar | Çelik Haberler

Rourkela Steel Plant üretim kapasitesini 9 milyon mt’a çıkaracak

17 Mar | Çelik Haberler

Rourkela Steel Mill’in sıcak rulo sac üretimi Nisan-Şubat döneminde %8,3 arttı

11 Mar | Çelik Haberler

Nomura Research: Hindistan’ın koruma vergisiyle yerel çelik fiyatları ve marjlar artacak

07 Mar | Çelik Haberler

SAIL yeni pelet tesisinin inşasına başladı

28 Şub | Çelik Haberler

SAIL pelet tesisi inşası için konsorsiyumla anlaştı

20 Şub | Çelik Haberler

SAIL’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %67 azaldı

12 Şub | Çelik Haberler

Hint BSP devlet desteğiyle pik demir üretim kapasitesini artıracak

29 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis