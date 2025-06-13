Rourkela Steel Plant yeni pota ocağıyla verimliliğini artırdı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) bağlı kuruluşu Rourkela Steel Plant (RSP), gelişmiş pota ocağını devreye aldığını duyurdu. Şirket, sıvı çeliğin mevcut ve yeni slab döküm makinelerine zamanında ve verimli bir şekilde aktarılması sayesinde verimliliğini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.
RSP’nin 2 No’lu çelikhanesinde devreye alınan son teknoloji pota ocağında 30 MVA fırın transformatörü, su soğutmalı pota kapağı, hidrolik kapak kaldırma sistemi, gelişmiş elektrot elleçleme sistemi ve mekanize ferroalyaj besleme sistemi olduğu belirtildi.