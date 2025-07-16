Rio Tinto 2018'den bu yana Pilbara’da ikinci çeyrek için en yüksek demir cevheri üretimini elde etti

Avustralya merkezli Rio Tinto bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %20 ve yıllık %5,3 artışla 83,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirket, 2018 yılından bu yana Pilbara’da ikinci çeyrek için en yüksek üretim seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %2,5 düşüş ve birinci çeyreğe kıyasla %13 artışla 79,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İlk yarıda şirketin Pilbara bölgesinde yapılan demir cevheri üretimi yıllık %2,4 düşüşle 153,5 milyon mt olurken, demir cevheri sevkiyatları yıllık %4,8 düşüşle 150,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2025 yılında demir cevheri sevkiyatlarının, birinci çeyrekte görülen dört kasırga nedeniyle 323-338 milyon mt aralığının alt sınırında yer almasını bekliyor.

Ayrıca Rio Tinto yönetim kurulu, 25 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şu anda demir cevheri biriminde CEO olarak görev yapan Simon Trott'u Jakob Stausholm'un yerine CEO olarak atadı. Trott'un görevi devralmasıyla Jakob Stausholm CEO görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacak.