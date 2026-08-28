MinRes'in demir cevheri üretimi 2025-26 mali yılında 29,6 milyon mt seviyesine ulaştı

Avustralya merkezli Mineral Resources Limited (MinRes), Onslow Iron projesinin başarılı bir şekilde kapasite artışını tamamlamasının şirketin demir cevheri portföyünü güçlendirmesi ve rekor mali sonuçlarına katkıda bulunmasıyla 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren mali yılda 29,6 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı.

MinRes'in demir cevheri birimi 1 milyar A$ tutarında esas AVFÖK değeri kaydederken, bunun 909 milyon A$'lık kısmı Onslow Iron'dan ve 98 milyon A$'lık kısmı Pilbara Hub'dan elde edildi.

Onslow Iron tam kapasitede üretim yapmaya başladı

Onslow Iron biriminin üretimi söz konusu mali yılda 19,7 milyon mt olurken, FOB maliyeti 52A$/mt seviyesinde yer aldı. Proje, nihai yatırım kararının alınmasından üç yıl sonra, 2025'in Ağustos ayında yıllık 35 milyon mt seviyesindeki nominal kapasitesine ulaştı.

Altıncı aktarma gemisinin Haziran ayında devreye alınması ve yedinci geminin Ağustos ayında teslim edilmesinin ardından Onslow Iron'ın kurulu kapasitesi yıllık 40 milyon mt seviyesine yaklaşırken, söz konusu gelişme planlı filo bakımları sırasında daha fazla operasyonel esneklik sağlayacak.

MinRes, 2026-27 mali yılında Onslow Iron'ın satışlarının 20,0-21,7 milyon mt aralığında yer almasını ve FOB maliyetlerinin 54-58A$/mt seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Pilbara Hub'da Lamb Creek'e geçiş sürüyor

Pilbara Hub, 2025-26 mali yılında 79A$/mt FOB maliyetle 9,9 milyon mt demir cevheri üretti. MinRes, Wonmunna madeninden yakınlardaki Lamb Creek işletmesine geçişin tamamlanmak üzere olduğunu ve ilk cevherin mevcut sabit kırma tesisinde işlendiğini belirtti.

Lamb Creek'in Pilbara Hub'ın maden ömrünü uzatması ve birim maliyetlerini düşürmesi bekleniyor. MinRes, Pilbara Hub'ın 2026-27 mali yılındaki satışlarının 10-11 milyon mt, FOB maliyetlerinin ise 74-79 A$/mt seviyesinde yer alacağını öngörüyor.