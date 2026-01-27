 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > RINL...

RINL işçileri 12 Şubat’ta greve gidiyor

Salı, 27 Ocak 2026 12:06:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın devlete ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited'i (RINL) temsil eden sendikalar, 12 Şubat’ta tüm çalışanların katılımıyla grev yapılacağına dair yönetime resmi bildirimde bulundu. Sendika sözcüsü, 27 Ocak Salı günü yaptığı açıklamada, tüm sendikaların taleplerini içeren bir metni yönetime sunduklarını belirtti.

Söz konusu talepler arasında, yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin özelleştirilmesi planlarından derhal vazgeçilmesi, tesisin Steel Authority of India Limited (SAIL) ile birleştirilmemesi ve hammadde güvenliği ile maliyet verimliliğinin sağlanması amacıyla şirkete tahsisli bir demir cevheri sahası verilmesi yer alıyor.

Diğer talepler arasında üretime bağlı ücret uygulamasına ilişkin genelgenin geri çekilmesi, tam maaş ödemesi yapılması, biriken ücret alacaklarının ödenmesi ve yeni ücret yapısının hayata geçirilmesi bulunuyor.

Sendikalar ayrıca RINL’nin tesislerin özel firmalara devredilmesine giden sürecin iptal edilmesini istiyor.


Etiketler: Hint Yarımadası Çelik Üretimi RINL 

Benzer Haber ve Analizler

Hint RINL 90.000 mt yüksek fırın kalite kok için alım ihalesi açtı

16 Eki | Çelik Haberler

RINL kütüğün inşaat demirine dönüştürülmesi için SEIL ile sözleşme imzaladı

23 Tem | Çelik Haberler

Hint RINL güneş enerjisi santrali inşaatı için ihaleye çıktı

04 Tem | Çelik Haberler

Hint RINL üçüncü yüksek fırınını yeniden faaliyete geçirdi

02 Tem | Çelik Haberler

RINL’in sinterleme ve hammadde elleçleme tesisleri için açtığı ihalenin ardından işçiler protestoda

26 Haz | Çelik Haberler

RINL üçüncü yüksek fırınını ay sonuna kadar yeniden devreye alacak

16 Haz | Çelik Haberler

RINL atıl duran arazilerinin satışından 23 milyon $ gelir elde edecek

28 May | Çelik Haberler

RINL faaliyetlerine devam etmek için NMDC’den demir cevheri temin edecek

28 Şub | Çelik Haberler

Hint RINL ile SAIL’in birleşmesine izin çıkmadı

24 Oca | Çelik Haberler

Hindistan Çelik Bakanlığı RINL’in 2 milyar $’lık iyileştirme planı için görüşmelere başladı

03 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis