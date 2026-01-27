RINL işçileri 12 Şubat’ta greve gidiyor

Hindistan’ın devlete ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited'i (RINL) temsil eden sendikalar, 12 Şubat’ta tüm çalışanların katılımıyla grev yapılacağına dair yönetime resmi bildirimde bulundu. Sendika sözcüsü, 27 Ocak Salı günü yaptığı açıklamada, tüm sendikaların taleplerini içeren bir metni yönetime sunduklarını belirtti.

Söz konusu talepler arasında, yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisinin özelleştirilmesi planlarından derhal vazgeçilmesi, tesisin Steel Authority of India Limited (SAIL) ile birleştirilmemesi ve hammadde güvenliği ile maliyet verimliliğinin sağlanması amacıyla şirkete tahsisli bir demir cevheri sahası verilmesi yer alıyor.

Diğer talepler arasında üretime bağlı ücret uygulamasına ilişkin genelgenin geri çekilmesi, tam maaş ödemesi yapılması, biriken ücret alacaklarının ödenmesi ve yeni ücret yapısının hayata geçirilmesi bulunuyor.

Sendikalar ayrıca RINL’nin tesislerin özel firmalara devredilmesine giden sürecin iptal edilmesini istiyor.