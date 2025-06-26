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RINL’in sinterleme ve hammadde elleçleme tesisleri için açtığı ihalenin ardından işçiler protestoda

Perşembe, 26 Haziran 2025 15:47:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 1 No’lu sinterleme tesisinin kapsamlı teknik yönetim ve bakımı ve hammadde elleçleme tesisinin bakım ve onarım çalışmaları için niyet mektubu topladığını duyurdu. Ancak söz konusu ihalenin ardından işçi sendikaları ve işçiler protestolara başladı.

Yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli sinterleme tesisi, toz cevheri ve flaksı işledikten sonra sıvı çelik üretimi için yüksek fırına gönderiyor.

Öte yandan hammadde elleçleme tesisi, devlete bağlı madenci NMDC Limited ve diğer madencilerden temin edilen cevher ve kömür gibi hammaddelerin depolanması ve taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütüyor.

INTUC Sendikası Başkanı Neerukonda Ramachandra Rao, “Şüphelerimiz gerçek çıkıyor. İki hayati tesis için toplanan niyet mektubu, yardım paketinin istenen sonuçları vermediği bahanesiyle RINL’in özelleştirilmesi için taktik olarak kullanılıyor. Özelleştirmeden başka seçenekleri kalmadı,” dedi.

RINL, üçüncü yüksek fırınını bu ayın sonuna kadar yeniden faaliyete almayı planlıyor.

Hükümet, bu yılın Ocak ayında RINL için 1,34 milyar $’lık mali kurtarma paketi açıklamıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi RINL 

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