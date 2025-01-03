Hindistan Çelik Bakanlığı RINL’in 2 milyar $’lık iyileştirme planı için görüşmelere başladı

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Çelik Bakanlığı devlete ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’e yönelik (RINL) 2 milyar $ değerindeki uzun vadeli bir iyileştirme planı için üst düzey yetkililerle görüşüyor. Yorumlara göre bu görüşmeler, hükümetin RINL'in tamamen özelleştirilmesinden vazgeçeceğini gösteriyor.

Çelik Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada, “Başbakanımız güçlü ve kendine yeten bir çelik sektörünün Hindistan'ın uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşması için hayati önem taşıdığını belirtti. RINL'in toparlanması ithalata olan bağımlılığı azaltacak ve altyapı sektöründen gelen talebi karşılamada önemli bir rol oynayacak,” dedi.

Vishakhapatnam'ın güneyinde yıllık 7,3 milyon mt kapasiteyle faalit gösteren RINL için iyileştirme planının detayları henüz netleşmedi ve ilerleyen günlerde daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. Yine de kaynaklar, muhtemel fonların bir kısmının 4,16 milyar $ borcu olan şirketin borçlarının hafifletilmesi için kullanılacağını söyledi.

RINL’in uzun vadeli işlevselliğini sağlamak için başka seçenekler de olduğu belirtildi. Bunların arasında 353 milyon $ yatırım gerektiren ve üç yüksek fırının elektrik ark ocaklarıyla değiştirilmesini içeren modernizasyon programı yer alıyor. Ayrıca RINL’in ürün yelpazesini geliştirmek için Japon bir üreticiyle teknolojik iş birliği yapabileceği ifade ediliyor. Kaynaklara göre en az yedi Japon çelik üreticisinin yanı sıra Güney Koreli POSCO da RINL’e yatırım yapmayı düşünüyor ve teknolojik iş birliği için bu seçeneğin de değerlendirilebileceği belirtiliyor