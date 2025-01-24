Hint RINL ile SAIL’in birleşmesine izin çıkmadı

Hindistan’da Çelikten Sorumlu Devlet Bakanı B. Srinivas, hükümetin devlete bağlı çelik üreticileri Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) ile Steel Authority of India Limited’i (SAIL) birleştirmeyeceğini açıkladı.

RINL’in borçlarından ötürü SAIL’in birleşmeyi kabul etmediği ve borçların tamamen ödenmesinin ardından birleşme seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi.

Maddi sıkıntılar ve hammadde temini konusunda yaşadığı zorluklar sebebiyle üretimini durdurmuş olan RINL’in ay sonuna kadar üretime yeniden başlayacağı ve Ağustos sonuna kadar tam kapasiteyle faaliyet göstereceği aktarıldı.

Bu ayın başında hükümet, şirketin faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için yaklaşık 1,33 milyar $’lık sermaye aktarımını onaylamıştı.