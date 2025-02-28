RINL faaliyetlerine devam etmek için NMDC’den demir cevheri temin edecek

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), faaliyetlerine devam etmek için hammadde arzını güvence altına almak üzere devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited ile uzun vadeli demir cevheri tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Hükümetin mali sıkıntılar çeken ve borçlarını ödeyemeyen RINL’e 1,31 milyar $ sermaye aktarımına verdiği onayın ardından uzun vadeli tedarik sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi.
Sözleşme, kendine ait hammadde madeni bulunmayan devlete bağlı tek üretici olan RINL’in faaliyetlerine devam edebilmesi açısından önem taşıyor.
Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi işleten şirket, borcu sebebiyle hammadde tedarikinde yaşadığı sıkıntılardan ötürü üç yüksek fırınından ikisini kapatmak zorunda kalmıştı.
RINL’in optimal ham çelik üretimi gerçekleştirmesi için 600.000 mt demir cevherine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.