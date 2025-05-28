RINL atıl duran arazilerinin satışından 23 milyon $ gelir elde edecek

SteelOrbis’in Hint piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre maddi sıkıntılar çeken devlete bağlı bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 2025-26 mali yılında 2 milyar INR (23 milyon $) gelir elde etmek ve elde edilen gelirle operasyonel giderlerini karşılamak amacıyla atıl duran arazilerini belirledi.

Kaynaklar, 2024-25 mali yılında RINL’in atıl arazilerin satışı yoluyla yaklaşık 2,48 milyar INR (29 milyon $) gelir elde ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Hindistan hükümeti, yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli Vishakhapatnam tesisini yeniden faaliyete alabilmesi için RINL’e 1,33 milyar $ sermaye aktarımı yapmıştı.

RINL’in faaliyetlerine yeniden başlaması, Hindistan çelik sektöründe uzun vadeli istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşıyor. Kaynaklar, bu sayede şirketin kademeli olarak tam kapasiteye ulaşabileceğini dile getirdi.