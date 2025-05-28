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RINL atıl duran arazilerinin satışından 23 milyon $ gelir elde edecek

Çarşamba, 28 Mayıs 2025 15:30:41 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in Hint piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre maddi sıkıntılar çeken devlete bağlı bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 2025-26 mali yılında 2 milyar INR (23 milyon $) gelir elde etmek ve elde edilen gelirle operasyonel giderlerini karşılamak amacıyla atıl duran arazilerini belirledi.

Kaynaklar, 2024-25 mali yılında RINL’in atıl arazilerin satışı yoluyla yaklaşık 2,48 milyar INR (29 milyon $) gelir elde ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Hindistan hükümeti, yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli Vishakhapatnam tesisini yeniden faaliyete alabilmesi için RINL’e 1,33 milyar $ sermaye aktarımı yapmıştı. 

RINL’in faaliyetlerine yeniden başlaması, Hindistan çelik sektöründe uzun vadeli istikrarın sağlanması açısından hayati önem taşıyor. Kaynaklar, bu sayede şirketin kademeli olarak tam kapasiteye ulaşabileceğini dile getirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi RINL 

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