RINL kütüğün inşaat demirine dönüştürülmesi için SEIL ile sözleşme imzaladı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüğün inşaat demirine dönüştürülmesi için Steel Exchange India Limited (SEIL) ile iki yıllık anlaşma imzaladı. Tarafların anlaşmayı bir yıl daha uzatma opsiyonu olacak.
Kaynaklar, anlaşma kapsamında SIEL’in mevcut haddehanesini kullanarak RINL’e tedarik edilen 120.000 mt kütüğü inşaat demirine dönüştüreceğini ve ardından “RINL” markası altında satışa sunacağını belirtti.
Anlaşmanın SEIL’in yerel çelik tedarik zincirindeki konumunu güçlendireceği ve kamu-özel sektör ortaklığı yoluyla RINL’in üretim hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.