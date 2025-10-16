Hint RINL 90.000 mt yüksek fırın kalite kok için alım ihalesi açtı

Hindistan merkezli devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 90.000 mt yüksek fırın kalite metalürjik kok için yabancı tedarikçi aradığını duyurdu.

Söz konusu ihalede teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 4 Kasım olduğu bildirilirken, ihaleyi alan tedarikçinin her biri 30.000 mt’luk partiler halinde sevkiyat yapması bekleniyor.

Bununla birlikte teslimatın niyet mektubunun düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde 30.000 mt’luk iki parti halinde yapılması gerekecek.

Teklifin değerlendirmeye alınması için tedarikçinin yıllık en az 50.000 mt üretim kapasitesi ve en az 30.000 mt tedarik yapma kapasitesi bulunması gerekiyor.