Renault Moskova tesisindeki operasyonlarını geçici olarak durdurdu

Salı, 01 Mart 2022 15:51:08 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Fransız otomobil üreticisi Renault, Moskova tesisindeki operasyonlarını 28 Şubat ve 5 Mart tarihleri arasında geçici olarak askıya aldı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre karar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından parça tedarik sıkıntısına yol açan lojistik sorunlar nedeniyle alındı.

Şirketin kontrol hissesine sahip olduğu Rusya’nın güneyinde bulunan Tolyatti’deki Avtovaz tesisi de küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracak.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Japonya Rusya’ya gerçekleştirilen yarı iletken çip ihracatına yaptırım uygulayacak. Yaptırımlar ülkedeki otomotiv üreticilerinin durumunu zorlaştıracak gibi gözüküyor.