Recycling Europe ve bazı çelik üreticileri tek tip yeşil etiket uygulamasının dezavantajları konusunda uyarıda bulunuyor

Avrupalı elektrik ark ocaklı çelik üreticileri, büyük metal geri dönüşüm operatörlerinden ve Recycling Europe’dan (eski adıyla Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC)) oluşan geniş bir koalisyon, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e ve bazı komisyon üyelerine gönderdiği mektupta “yeşil çelik” etiketine ilişkin AB’de yürütülen tartışmaların mevcut yönü konusunda “ciddi endişelerini” dile getirdi.

Söz konusu koalisyon, genelde farklı çıkar yapılarıyla bilinen döngüsel çelik değer zinciri içindeki görüş birliğini ortaya koyuyor.

14 Kasım 2025 tarihli mektup, kömür bazlı yüksek fırın–oksijen konvertörü (BF-BOF) rotası temel alınarak geliştirilmiş kademeli metodolojilere dayanan tek bir yeşil çelik tanımı oluşturma fikrine itiraz ediyor. Elektrik ark ocağı ile üretim yapan paydaşlara göre bu yaklaşım, Avrupa çelik üretiminin yaklaşık %45’ini oluşturan ve büyük ölçüde elektrikle çalışan geri dönüşüm bazlı elektrik ark ocağı üretiminin zaten düşük olan karbon seviyelerini “gerektiği gibi hesaba katmıyor”.

Sektör temsilcileri, bu şemanın tüm üretim yollarına aynı şekilde uygulanmasının “ters etki yaratacağını”, hurdanın iklim avantajlarını ve elektrik ark ocağı süreçlerinin döngüsel yapısını fiilen nötralize edeceğini belirtiyor. Ayrıca metodolojinin “neredeyse yalnızca birincil üreticilerle” yapılan istişarelerle geliştirildiği, geri dönüşüm rotası paydaşlarının ise sürece yeterince dahil edilmediği vurgulanıyor.

Piyasa dengesi bozulabilir, ithalata bağımlılık artabilir

İmzacılara göre yanlış tasarlanmış bir yeşil çelik tanımı, piyasada ciddi bozulmalara yol açabilir. Birincil rotadaki karbon azaltımını teşvik etmek için tasarlanmış bir sistemin, düşük emisyonlu ürünlere de aynı şekilde uygulanması Avrupa’daki elektrik ark ocağı üretiminin daha yüksek karbonlu ithalat karşısında avantajını kaybetmesine sebep olabilir. Böyle bir gelişme, AB’nin iklim hedeflerini baltalarken Avrupa’nın hammadde ithalatına olan bağımlılığını artıracak ve sanayi dayanıklılığı ile ekonomik güvenlik üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır.

Koalisyon ayrıca yalnızca Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarına odaklanan bir tanımın, özellikle ferroalyajlar ve DRI/HBI için kritik öneme sahip olan yukarı yönlü (Kapsam 3) emisyonları göz ardı edeceğini belirtiyor. Bu durum metodolojiyi hem karbon çeliği hem de paslanmaz çelik ürünleri arasında karşılaştırma yapabilmek açısından “yetersiz ve etkisiz” hale getirecektir.

İmzacılar; maliyet yapıları, enerji gereksinimleri ve emisyon profilleri temelden farklı olan üretim rotalarını tek tipe indirgeyen bir yaklaşımı terk etmeye çağırıyor. Bunun yerine, döngüselliği karbon ayak izi azaltımıyla ilişkilendiren mevcut AB araçlarıyla uyumlu metodolojik bir çerçeve talep ediyorlar.

Mektup, 15 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren elektrik ark ocaklı çelik üreticilerinin yanı sıra Recycling Europe tarafından temsil edilen büyük geri dönüşüm şirketleri tarafından imzalandı. Aralarında Galloo, EMR, Stena, Kuusakoski gibi önde gelen metal kırma şirketleri ile Acciaierie Venete, AFV Beltrame, Celsa, Feralpi, Grupo Industrial, Megasa, Ori Martin, Pittini, Riva, Sidenor, Tenaris ve Valbruna gibi çok sayıda elektrik ark ocaklı çelik üreticisinin yer aldığı geniş bir imzacı listesi bulunuyor.

Diyalog sürdürme isteği

Çelik değer zinciri paydaşları, dengeli ve bilimsel temele dayanan bir çerçevenin geliştirilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını yineliyor. Avrupa’nın hâlihazırda dünyanın en düşük karbon salımına ve en döngüsel çelik sistemine sahip olduğunu vurgulayan imzacı taraflar, bu sistemin iklim geçişi sürecinde desteklenmesi gerektiğini, dezavantajlı duruma düşürülmemesi gerektiğini ifade ediyor.