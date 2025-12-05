Assofermet: İtalya hurda piyasası Kasım ayında bazı toparlanma işaretleriyle birlikte yatay hareketini korudu

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet tarafından yayımlanan aylık piyasa raporuna göre Kasım ayında piyasa istikrarlı seyrederken bazı toparlanma işaretleri de görüldü.

İtalya hurda piyasası

Kasım ayında hurda toplamada daralma yaşandı. Fiyatlar 5-10€/t arttı, teslimatlar ise aynı kaldı. Çelik üreticilerinin Ocak-Şubat 2026’ya kadar sipariş almış olması dikkate alındığında görünüm olumlu kalmaya devam ediyor.

Küresel piyasa ve Türkiye hurda piyasası

Kasım ayında Türkiye piyasasında hurda fiyatları 15$/mt yükseldi. Raporda, bu artışların “arzın sürekliliğini sağlamak için gerekli olduğu” belirtildi. Asya’da talep zayıf seyrederken, tek tük artışlar görüldü. HMS1 ile değirmen hurdası arasındaki fiyat farkı arttı. Avrupa’da ise piyasa daha hareketliydi. İspanya’da ayın son günlerinde değirmen hurdası fiyatları 10-12€/mt yükseldi.

Paslanmaz hurda piyasası

Paslanmaz hurda segmentinde İtalya ve Avrupa’da arz ve talep sınırlı kaldı. Bu kırılgan yapı fiyatların aylık bazda değişmeden kalmasına yol açtı. Kasım ayında yukarı ve aşağı yönlü hareketler, ağırlıklı olarak acil ihtiyaçlar ve mikro düzeltmelere bağlı olarak çok sınırlı kaldı.

Endonezya’dan gelen slab hacimleri değişmedi ve bu durum Hindistan piyasası üzerinde de baskı yarattı. Assofermet’e göre bu durum, “yaklaşık iki hafta boyunca bu piyasada kayda değer bir bağlantı yapılmamasına neden olarak genel deflasyonist etkiyi artırdı”. Yüksek hızlı çelik segmentinde de durum değişmedi ve yüksek kobaltlı ürünlere olan ilgi azaldı.

Pik demir

Talep, 1 Ocak 2026’da SKDM’nin devreye girmesinden önce gümrük işlemlerini tamamlamak amacıyla stok yapan çelik üreticileri ve tüccarlar tarafından desteklendi. Kasım ayında Ukrayna piyasasında 10$/mt artış görüldü. Türkiye’ye satılan Rusya çıkışlı pik demirde de artışlar yaşandı ancak zayıf yerel talep bu yükselişi sınırladı. Assofermet şu noktaya dikkat çekti: “Türkiye piyasasına verilen pik demir ile Avrupa piyasasına gelen pik demir arasında yaklaşık 80-100$/mt kadar önemli bir fiyat farkı bulunuyor”. Brezilya ve Ukrayna, ABD ve Avrupa’ya yaptığı satışları yoğunlaştırdı ancak artışlar sınırlı kaldı.

Hematit pik demiri

Hematit pik demiri piyasasının Kasım ayında, Ekim ayına benzer şekilde yatay seyretmesi zayıf hareketi pekiştirdi. Görünüm belirsizliğini koruyor ve talep, aralıklı ve düzensiz bir şekilde, yalnızca Aralık ayı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kısa vadeli alımlarla sınırlı kalıyor. Kasım ortasında açıklanan Avrupa’nın ferromangan koruma önlemleri durumu daha da karmaşık hale getirdi ve özel döküm üretimi için gereken hammaddelerin maliyetlerine ilişkin endişeleri artırdı. Taşımacılıkta hâlâ aksaklıklar yaşanıyor, bu da sevkiyat gecikmelerine ve siparişlerin karşılanmasında zorluklara yol açıyor.

Sünek demir

Yeni dökümlere olan sınırlı talep ve dökümhanelerin rekabetçi fiyat sunamaması nedeniyle sipariş almada yaşanan sorun derinleşiyor; siparişler Türkiye ve Hindistan’a yönlendiriliyor. Sonuçlanan az sayıdaki bağlantıda fiyatlar değişmeden kaldı. Şu anda Assofermet, Rusya çıkışlı pik demir stoklarının 2026’nın ilk çeyreği ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olması nedeniyle herhangi bir arz sorunu bildirmiyor. Brezilya çıkışlı pik demirin bulunabilirliği ise artıyor. Dökümhanelerin SKDM’nin getireceği yükleri henüz tam olarak kavrayamadığı görülüyor. Bunun nedeni olarak yeni gemilerin erken varışı ve Aralık ayında hâlâ gümrük işlemi yapılabilmesi sayesinde SKDM konusunun henüz geniş ölçekte hissedilmemesi gösteriliyor.