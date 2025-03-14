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Toyota Tsusho geri dönüşümcü Radius'u devralıyor

Cuma, 14 Mart 2025 14:14:47 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli hurda geri dönüşüm şirketi ve çelik üreticisi Radius Recycling, Toyota Tsusho America, Inc. (TAI) şirketinin bünyesine girmek üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında TAI, Radius’un hisselerinin tamamını yaklaşık 1,34 milyar $ karşılığında satın alacak. Bu yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenen devralımın yasal izinlere tabi olduğu belirtiliyor.

Devralım sayesinde Radius, müşteri portföyünü orijinal ekipman üreticilerini de içerek şekilde genişletebilecek. Bununla birlikte TAI’nın mali desteğiyle geri dönüşüm platformu, elektrik ark ocağı ve haddehanesinin gelişimine yatırım yapabilecek. Ayrıca TAI’nin geri dönüşüm teknolojilerinden de faydalanabilecek.

Sürecin tamamlanmasının ardından Radius, Portland’daki merkezinde faaliyetlerine devam edebilecek ve şirketin çalışanları, tesisleri ve markaları muhafaza edilecek.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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