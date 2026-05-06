Primetals yatırım maliyetlerini azaltacak yeni elektrik ark ocağı modelini piyasaya sürdü

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies maliyet açısından verimli elektrikli çelik üretimi projelerini desteklemek üzere tasarlanan yeni EAF Ultimate Move elektrik ark ocağını piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Şirkete göre yeni ocak iki döküm arasındaki süreyi düşürürken, daha küçük alan kaplıyor, bakım ihtiyacını azaltıyor ve toplam sermaye harcamalarını düşürüyor.

Primetals, EAF Ultimate Move’un EAF Quantum ve EAF Ultimate dahil mevcut elektrikli çelik üretimi portföyünü desteklediğini belirtti. Yeni elektrik ark ocağı yüksek fırından çıkan çelik de dahil olmak üzere çeşitli malzeme kombinasyonlarını işleyebiliyor ve üreticilere ham madde kullanımında daha fazla esneklik sağlıyor. Bununla birlikte EAF Ultimate Move optimize edilmiş hidrolik devirme sistemiyle birlikte ocak gövdesini taşıyan hareketli bir destek çerçevesi kullanıyor.