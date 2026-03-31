İngiltere hükümeti mali zararın artması sebebiyle British Steel’i tamamen millileştirmeye hazırlanıyor

Financial Times’ta çıkan bir habere göre İngiltere hükümeti, operasyonel kontrolünü ele geçirmesini sağlayan acil durum yasasını yürürlüğe koyduktan bir yıl sonra British Steel’i tamamen millileştirmeye hazırlanıyor.

Hükümet, özellikle kok ithalatının durdurulmasının ardından şirket sahibi Çin merkezli Jingye Group’un, British Steel’in faaliyetlerini azaltacağına yönelik endişeler doğrultusunda müdahalede bulunarak istihdamı korumayı hedeflemişti.

Mali zarardaki artış baskıyı artırıyor

British Steel zarar açıklama devam ederken, hükümetin sağladığı desteğin 2025’in Nisan ayı ile bu yılın Ocak ayı sonuna kadar olan dönemde 377 milyon £ seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Ulusal Denetim Ofisi tahminlerine göre bu rakamın Haziran ayına kadar 615 milyon £ ve desteğin sürmesi halinde 2028’e kadar 1,5 milyar £ seviyelerine çıkması bekleniyor.

Yeniden yapılandırma süreci zorlaştı

Hükümetin müdahalesine rağmen şirketin ekonomik kontrolünün Jingye Group’un elinde bulunduğu ve bu durumun varlık satışları ve uzun vadeli stratejik kararların alınmasını sınırlandırdığı aktarıldı.

Piyasa kaynaklarına göre tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda millileştirme süreci, şirketin geleceğini güvence altına almak için gerekli bir adım olarak görülüyor. Hükümet şu an şirketin tam kontrolünü ele geçirmeye yönelik yasal seçenekleri değerlendiriyor. Çeliğin yakın zaman önce “stratejik ulusal varlık” olarak tanımlanmasının hükümete ulusal güvenlik kapsamında harekete geçme fırsatı sağlayabileceği düşünülüyor.

Öte yandan İngiltere hükümeti ile Jingye Group arasındaki görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Jingye’nin şirket için yapılan 100 milyon £’luk teklifi reddettiği ve daha önceden 1 milyar £’un üzerinde bir tazminat talep ettiği ancak tarafların henüz bir anlaşmaya varamadığı dile getirildi.

Sektörden destek geliyor

Sektör temsilcilerinin millileştirme planına destek verdiğine dikkat çekildi. İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel Genel Direktörü Gareth Stace, bu adımın çalışanlar, müşteriler ve tedarik zinciri açısından kritik bir dönemde daha fazla öngörülebilirlik sağlayacağını söyledi.

İngiltere’de faaliyet gösteren son iki yüksek fırının British Steel’in Scunthorpe tesisinde bulunduğu, ülkenin demir yolu altyapısında kullanılan çeliğin yaklaşık %95’inin burada üretildiği ve bu durum şirketin stratejik önemini ortaya koyduğu vurgulandı.

Öte yandan yatırımcı Michael Flacks’in, British Steel’i Avrupa’daki diğer çelik varlıklarıyla entegre etme olasılığını değerlendirdiği ancak mevcut yasal kısıtlamalar nedeniyle olası bir satın alma sürecinin belirsizliğini koruduğu paylaşıldı.