Çek Cumhuriyeti merkezli Sev.en, SSUK ile British Steel için çözüm önerdi

Salı, 05 Mayıs 2026 11:52:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli enerji ve yatırım grubu Sev.en Global Investments tek bir alıcının İngiltere çelik sektörü için daha güçlü ve daha istikrarlı bir gelecek yaratabileceğini savunarak İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel ve Speciality Steel UK (SSUK) için olası bir ortak teklife ilgi duyduğunun sinyalini verdi. The Guardian’da yer alan habere göre söz konusu teklifin hayata geçirilmesi halinde ülkenin en büyük çelik üreticisinin oluşturulması yoluyla İngiltere çelik sektörü yeniden şekillenebilir.

Sev.en British Steel ve SSUK için ortak çözüm önerdi

Sev.en Global Investments, İngiltere hükümetinin hem British Steel hem de Speciality Steel UK için tek bir alıcı araması gerektiğini belirtti. Grup bu tür bir birleşimin ülkenin en büyük çelik üreticisini oluşturabileceğini ve daha sağlam bir endüstriyel çözüm sağlayabileceğini ifade etti.

Şirket halihazırda İngiltere’nin en büyük elektrikli çelik tesisine sahip ve geçen yıl satın aldığı Cardiff’teki elektrik ark ocaklı çelik tesisleri başta olmak üzere İngiltere’de 100 milyon £ yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Sev.en ayrıca 7 Steel markası aracılığıyla İngiltere’ye yüz milyonlarca sterlin daha yatırım yapma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Sev.en İngiltere’nin çelik üretiminde uzmanlığa sahip bir alıcıya ihtiyacı olduğunu söylüyor

The Guardian’a konuşan Sev.en CEO’su Alan Svoboda, İngiltere hükümetinin British Steel’in Lincolnshire’daki Scunthorpe tesisini ve SSUK’nin Güney Yorkshire’daki elektrik ark ocağı operasyonlarını devralacak, çelik üretiminde kanıtlanmış deneyime sahip büyük bir şirket araması gerektiğini söyledi.

Svoboda, hükümet veya diğer taraflarla yürütülen belirli görüşmeleri ele alamayacağını söylese de vergi desteğine duyulan ihtiyacı azaltması halinde ortak bir yaklaşımın daha cazip olabileceğini belirtti.


